КНДР испытала подводный беспилотник, вызывающий "радиоактивное цунами"
Yonhap: КНДР испытала новый подводный беспилотник, способный нести ядерный заряд
КНДР несколько дней назад испытала новый подводный беспилотник, способный нести ядерный заряд. Об этом пишет агентство Yonhap. После взрыва такой дрон может вызвать "сверхмощное радиоактивное цунами", чтобы разрушить и уничтожить группировки кораблей и порт противника.
Испытаниями руководил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, который строго предупредил США и Южную Корею о необходимости прекратить безрассудные учения.
Кроме того, согласно сообщению государственного радио "Голос Кореи", северокорейцы испытали стратегические крылатые ракеты серии "Хвасаль" с опытными боеголовками, имитирующими ядерный заряд. Одна из запущенных ракет была взорвана на высоте 600 метров, чтобы "проверить надёжность работы систем управления ядерным взрывом и устройств имитации" ядерной боеголовки.
Ранее Лайф писал, что КНДР в ходе учений 18–19 марта провела имитацию нанесения ядерного удара. Контролируемый взрыв испытательной боеголовки прошёл успешно.
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