КНДР испытала подводный беспилотник, вызывающий "радиоактивное цунами"

КНДР несколько дней назад испытала новый подводный беспилотник, способный нести ядерный заряд. Об этом пишет агентство Yonhap. После взрыва такой дрон может вызвать "сверхмощное радиоактивное цунами", чтобы разрушить и уничтожить группировки кораблей и порт противника.

Испытаниями руководил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, который строго предупредил США и Южную Корею о необходимости прекратить безрассудные учения.