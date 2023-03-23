Южная Корея сообщила о запуске четырёх крылатых ракет военными КНДР

Армия Южной Кореи зафиксировала пуск четырёх крылатых ракет КНДР. Как указывает Yonhap News Agency со ссылкой на министра обороны Южной Кореи Ли Чжон Сопа, военные анализируют детали произошедшего.

"По нашим данным, было четыре [ракеты]. Мы провели предварительный анализ. Республика Корея и США проверяют эти данные ещё более скрупулёзно", — сказал министр.