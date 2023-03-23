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23 марта, 05:15

Южная Корея сообщила о запуске четырёх крылатых ракет военными КНДР

Армия Южной Кореи зафиксировала пуск четырёх крылатых ракет КНДР. Как указывает Yonhap News Agency со ссылкой на министра обороны Южной Кореи Ли Чжон Сопа, военные анализируют детали произошедшего.

"По нашим данным, было четыре [ракеты]. Мы провели предварительный анализ. Республика Корея и США проверяют эти данные ещё более скрупулёзно", — сказал министр.

"В любой момент": Ким Чен Ын пригрозил применением ядерного оружия

"В любой момент": Ким Чен Ын пригрозил применением ядерного оружия

Ранее Лайф писал, что КНДР в ходе учений провела имитацию нанесения ядерного удара. Контролируемый взрыв испытательной боеголовки прошёл успешно. Эффективность действий военных в реальных боевых условиях отметил и лидер КНДР Ким Чен Ын.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
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