"В любой момент": Ким Чен Ын пригрозил применением ядерного оружия

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что его страна должна быть готова в любой момент применить ядерное оружие для предотвращения войны. Его слова передаёт Reuters со ссылкой на ЦТАК.

По данным агентства, это заявление Ким Чен Ына адресовано США и Южной Корее. Лидер КНДР обвинил эти государства в наращивании масштабов совместных военных учений и вовлечении в них американских ядерных сил.

Как уточняет ЦТАК, северокорейская армия 18–19 марта провела учения по совершенствованию тактического ядерного потенциала. В ходе манёвров была запущена ракета, которая пролетела около 800 километров и поразила цель.