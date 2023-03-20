"В любой момент": Ким Чен Ын пригрозил применением ядерного оружия
Ким Чен Ын: КНДР должна быть готова к применению ядерного оружия в любой момент
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что его страна должна быть готова в любой момент применить ядерное оружие для предотвращения войны. Его слова передаёт Reuters со ссылкой на ЦТАК.
По данным агентства, это заявление Ким Чен Ына адресовано США и Южной Корее. Лидер КНДР обвинил эти государства в наращивании масштабов совместных военных учений и вовлечении в них американских ядерных сил.
Как уточняет ЦТАК, северокорейская армия 18–19 марта провела учения по совершенствованию тактического ядерного потенциала. В ходе манёвров была запущена ракета, которая пролетела около 800 километров и поразила цель.
Как рассказывал Лайф, ранее сестра Ким Чен Ына предупредила, что попытка США сбить межконтинентальную ракету Северной Кореи при её испытательном пуске в Тихий океан будет воспринята в Пхеньяне как объявление войны.