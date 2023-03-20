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19 марта, 21:24

"В любой момент": Ким Чен Ын пригрозил применением ядерного оружия

Ким Чен Ын: КНДР должна быть готова к применению ядерного оружия в любой момент

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что его страна должна быть готова в любой момент применить ядерное оружие для предотвращения войны. Его слова передаёт Reuters со ссылкой на ЦТАК.

По данным агентства, это заявление Ким Чен Ына адресовано США и Южной Корее. Лидер КНДР обвинил эти государства в наращивании масштабов совместных военных учений и вовлечении в них американских ядерных сил.

Как уточняет ЦТАК, северокорейская армия 18–19 марта провела учения по совершенствованию тактического ядерного потенциала. В ходе манёвров была запущена ракета, которая пролетела около 800 километров и поразила цель.

КНДР вновь запустила баллистическую ракету

КНДР вновь запустила баллистическую ракету

Как рассказывал Лайф, ранее сестра Ким Чен Ына предупредила, что попытка США сбить межконтинентальную ракету Северной Кореи при её испытательном пуске в Тихий океан будет воспринята в Пхеньяне как объявление войны.

Андрей Григорьев
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