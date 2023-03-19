КНДР вновь запустила баллистическую ракету

Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

Пуск состоялся в воскресенье, 19 марта. Дальность, высота и скорость полёта ракеты КНДР пока не уточняются. Выпущенная Пхеньяном ракета, вероятно, упала за пределами исключительной экономической зоны Японии. Суда в случае обнаружения объектов просят не приближаться к ним и сообщить в ответственные ведомства.