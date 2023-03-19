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19 марта, 02:53

КНДР вновь запустила баллистическую ракету

Yonhap: КНДР произвела запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря

Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

Пуск состоялся в воскресенье, 19 марта. Дальность, высота и скорость полёта ракеты КНДР пока не уточняются. Выпущенная Пхеньяном ракета, вероятно, упала за пределами исключительной экономической зоны Японии. Суда в случае обнаружения объектов просят не приближаться к ним и сообщить в ответственные ведомства.

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Как писал Лайф, 16 марта КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-17" в направлении Жёлтого моря. Это стало ответом Пхеньяна на предстоящие учения США и Южной Кореи.

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ТАСС / AP / Ahn Young-joon

Иван Косицын
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