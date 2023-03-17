Южная Корея и США проведут крупные десантные учения впервые с 2018 года

Южная Корея и США проведут крупномасштабные десантные учения Ssangyong. Они стартуют 20 марта и пройдут впервые с 2018 года, пишет Yonhap со ссылкой на ВМС Южной Кореи.

По данным агентства, в них примет участие десант, 30 судов, в том числе десантно-штурмовые корабли союзников, 70 самолётов, включая истребители F-35B, ударные вертолёты AH-64 Apache и порядка полусотни десантных машин. Кроме того, впервые будет задействовано около 40 военнослужащих ВМС Британии, а в качестве наблюдателей будет участвовать личный состав из Австралии, Франции и с Филиппин. По плану в ходе учений будут отработаны сценарии ЧС, разминирования, устранения элементов угрозы на суше, оказания огневой поддержки в местах высадки десанта и проведение операций с воздуха и моря.

Как отметили в морской пехоте республики, учения, которые начнутся уже в понедельник, продемонстрируют волю южнокорейско-американского альянса к достижению "мира через силу", страна уверена, что это ещё больше укрепит объединённую оборонительную позицию для собственной защиты.