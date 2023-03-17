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17 марта, 07:06

Южная Корея и США проведут крупные десантные учения впервые с 2018 года

Yonhap: Южная Корея и США проведут десантные учения Ssangyong впервые за пять лет

Южная Корея и США проведут крупномасштабные десантные учения Ssangyong. Они стартуют 20 марта и пройдут впервые с 2018 года, пишет Yonhap со ссылкой на ВМС Южной Кореи.

По данным агентства, в них примет участие десант, 30 судов, в том числе десантно-штурмовые корабли союзников, 70 самолётов, включая истребители F-35B, ударные вертолёты AH-64 Apache и порядка полусотни десантных машин. Кроме того, впервые будет задействовано около 40 военнослужащих ВМС Британии, а в качестве наблюдателей будет участвовать личный состав из Австралии, Франции и с Филиппин. По плану в ходе учений будут отработаны сценарии ЧС, разминирования, устранения элементов угрозы на суше, оказания огневой поддержки в местах высадки десанта и проведение операций с воздуха и моря.

Как отметили в морской пехоте республики, учения, которые начнутся уже в понедельник, продемонстрируют волю южнокорейско-американского альянса к достижению "мира через силу", страна уверена, что это ещё больше укрепит объединённую оборонительную позицию для собственной защиты.

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Кстати, узнав об американо-корейских учениях, Северная Корея испытала межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-17". Как сообщили местные СМИ, её запуск стал ответом на "провокационные и агрессивные крупномасштабные военные учения, проводимые США и южнокорейскими марионетками против КНДР".

Обложка ©

ТАСС / EPA / YONHAP

Николь Вербер
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