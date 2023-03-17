КНДР ответила на американо-корейские учения баллистической ракетой

Северная Корея заявила о проведении успешных испытаний 16 марта межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17". Об этом сказано в сообщении госрадиостанции "Голос Кореи".

Запуск ракеты стал ответом на "провокационные и агрессивные крупномасштабные военные учения, проводимые США и южнокорейскими марионетками против КНДР". Испытаниями руководил лично Ким Чен Ын, присутствовавший вместе с дочерью.

После запуска лидер КНДР заявил, что Пхеньян продолжит принимать меры против военных учений Соединённых Штатов и Южной Кореи, "откровенно враждующих" с Северной Кореей. На "ядерное оружие Пхеньян ответит ядерным оружием, а на открытое противоборство — открытым противоборством", добавил Ким Чен Ын.