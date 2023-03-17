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17 марта, 00:16

КНДР ответила на американо-корейские учения баллистической ракетой

КНДР 16 марта испытала баллистическую ракету "Хвасон-17" в ответ на учения США и Кореи

Северная Корея заявила о проведении успешных испытаний 16 марта межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17". Об этом сказано в сообщении госрадиостанции "Голос Кореи".

Запуск ракеты стал ответом на "провокационные и агрессивные крупномасштабные военные учения, проводимые США и южнокорейскими марионетками против КНДР". Испытаниями руководил лично Ким Чен Ын, присутствовавший вместе с дочерью.

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После запуска лидер КНДР заявил, что Пхеньян продолжит принимать меры против военных учений Соединённых Штатов и Южной Кореи, "откровенно враждующих" с Северной Кореей. На "ядерное оружие Пхеньян ответит ядерным оружием, а на открытое противоборство — открытым противоборством", добавил Ким Чен Ын.

Ранее Лайф сообщал, что Северная Корея произвела новый запуск ракеты в направлении Японского моря. Это произошло в 1:10 по Москве и в 7:10 по местному времени из района аэропорта Сунан в Пхеньяне. Минобороны Японии сообщило, что ракета летела порядка 70 минут и упала в 200 км от острова Осима в Хоккайдо, за пределами японской исключительной экономической зоны.

Обложка ©

ТАСС / Korean Central News Agency / Korea News Service

Юлия Коновалова
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