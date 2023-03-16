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15 марта, 22:27

КНДР вновь запустила ракету

Береговая охрана Японии: КНДР произвела запуск ракеты

Северная Корея произвела новый запуск ракеты в сторону Японского моря, предположительно баллистической. Об этом заявили в Береговой охране Японии. Южнокорейские военные также подтверждают эту информацию.

Ведомство призвало суда, которые находятся в предполагаемом районе падения ракеты, в случае обнаружения обломков не приближаться к ним и сохранять бдительность.

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КНДР в последнее время нарастила количество ракетных запусков. Так, два реактивных снаряда были отправлены в сторону Японского моря 14 марта.

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"Нодон Синмун"

Андрей Григорьев
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