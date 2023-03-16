КНДР вновь запустила ракету

Северная Корея произвела новый запуск ракеты в сторону Японского моря, предположительно баллистической. Об этом заявили в Береговой охране Японии. Южнокорейские военные также подтверждают эту информацию.

Ведомство призвало суда, которые находятся в предполагаемом районе падения ракеты, в случае обнаружения обломков не приближаться к ним и сохранять бдительность.