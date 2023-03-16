КНДР вновь запустила ракету
Береговая охрана Японии: КНДР произвела запуск ракеты
Северная Корея произвела новый запуск ракеты в сторону Японского моря, предположительно баллистической. Об этом заявили в Береговой охране Японии. Южнокорейские военные также подтверждают эту информацию.
Ведомство призвало суда, которые находятся в предполагаемом районе падения ракеты, в случае обнаружения обломков не приближаться к ним и сохранять бдительность.
КНДР в последнее время нарастила количество ракетных запусков. Так, два реактивных снаряда были отправлены в сторону Японского моря 14 марта.
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"Нодон Синмун"