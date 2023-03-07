"Это не ваш двор": Сестра Ким Чен Ына угрожает США войной в случае перехвата ракеты

Попытка США сбить межконтинентальную ракету Северной Кореи при её испытательном пуске в Тихий океан будет воспринята в Пхеньяне как объявление войны. Об этом заявила сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон, её слова приводит ЦТАК.

"Это будет воспринято как явное объявление войны КНДР, если в отношении нашего стратегического оружия будут приняты такие действия, как перехват, во время его испытания в ситуации, не представляющей угрозу для безопасности соседних стран, в открытом море и воздушном пространстве вне американской юрисдикции", — отметила замглавы отдела ЦК Трудовой партии Северной Кореи.

Так Ким Ё Чжон отреагировала на сообщения южнокорейских СМИ, в которых отмечалось, что в феврале глава командования ВС США в Индо-Тихоокеанском регионе заявил, что в случае запуска КНДР межконтинентальной баллистической ракеты в направлении Тихого океана она может быть немедленно сбита. Сестра северокорейского лидера сочла подобные заявления недопустимыми, "излишними и безумными", но не исключила, что могло иметь место искажение.

"Но, даже если это не соответствует действительности, превентивно ясно предупреждаю: Тихий океан — это не территория США или Японии", — подчеркнула Ким Ё Чжон.

По её словам, было бы "интересно" увидеть реакцию США на перехват их стратегического оружия в Тихом океане, который Вашингтон считает "своим двором". Она посоветовала официальным лицам США и Южной Кореи воздерживаться от подобной риторики и действий, усугубляющих ситуацию.