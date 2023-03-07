Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
7 марта, 02:16

"Это не ваш двор": Сестра Ким Чен Ына угрожает США войной в случае перехвата ракеты

Сестра Ким Чен Ына приравняла перехват США ракеты КНДР над Тихим океаном к войне

Попытка США сбить межконтинентальную ракету Северной Кореи при её испытательном пуске в Тихий океан будет воспринята в Пхеньяне как объявление войны. Об этом заявила сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон, её слова приводит ЦТАК.

"Это будет воспринято как явное объявление войны КНДР, если в отношении нашего стратегического оружия будут приняты такие действия, как перехват, во время его испытания в ситуации, не представляющей угрозу для безопасности соседних стран, в открытом море и воздушном пространстве вне американской юрисдикции", — отметила замглавы отдела ЦК Трудовой партии Северной Кореи.

В КНДР предостерегли США от дальнейших враждебных действий

В КНДР предостерегли США от дальнейших враждебных действий

Так Ким Ё Чжон отреагировала на сообщения южнокорейских СМИ, в которых отмечалось, что в феврале глава командования ВС США в Индо-Тихоокеанском регионе заявил, что в случае запуска КНДР межконтинентальной баллистической ракеты в направлении Тихого океана она может быть немедленно сбита. Сестра северокорейского лидера сочла подобные заявления недопустимыми, "излишними и безумными", но не исключила, что могло иметь место искажение.

"Но, даже если это не соответствует действительности, превентивно ясно предупреждаю: Тихий океан — это не территория США или Японии", — подчеркнула Ким Ё Чжон.

По её словам, было бы "интересно" увидеть реакцию США на перехват их стратегического оружия в Тихом океане, который Вашингтон считает "своим двором". Она посоветовала официальным лицам США и Южной Кореи воздерживаться от подобной риторики и действий, усугубляющих ситуацию.

Четырьмя снарядами: Северная Корея пригрозила "превратить в пепел" аэродромы противника

Четырьмя снарядами: Северная Корея пригрозила "превратить в пепел" аэродромы противника

Ранее сообщалось, что Северная Корея провела учения с запуском стратегических крылатых ракет. Все они были запущены в сторону Японского моря.

Обложка ©

ТАСС / AP

Иван Косицын
  • Новости
  • США
  • КНДР
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров