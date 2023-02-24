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24 февраля, 06:16

В КНДР предостерегли США от дальнейших враждебных действий

МИД КНДР: Дальнейшие враждебные действия США могут быть расценены как объявление войны

Продолжение череды враждебных действий США, направленных против КНДР, в том числе и совместные учения с Сеулом, могут быть восприняты Пхеньяном как объявление войны. Об этом заявил глава департамента МИД КНДР по делам США Квон Чжон Гын, которого цитирует ЦТАК.

По словам дипломата, Вашингтон и Сеул "провели репетицию" ядерной войны и расширенного сдерживания КНДР, а Штаты активно привлекают стратегическое вооружение к учениям на Корейском полуострове. Как заметил представитель северокорейского МИД, США должны отказаться от обещания разместить в Южной Корее вооружения и от проведения различных учений.

"США должны зарубить себе на носу, что дальнейшее продолжение их враждебных и провокационных актов против КНДР вопреки нашим неоднократным протестам и предостережениям может считаться объявлением войны против КНДР", — заявил Квон Чжон Гын.

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Ранее Лайф сообщал, что КНДР провела учения с запуском стратегических крылатых ракет. Все они были запущены в сторону Японского моря.

Обложка ©

Unsplash

Артур Белкин
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