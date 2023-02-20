Четырьмя снарядами: Северная Корея пригрозила "превратить в пепел" аэродромы противника

Каждый северокорейский комплекс ракетной системы залпового огня калибра 600 мм, который КНДР задействовала в сегодняшних учениях, может стереть в пепел аэродром неприятеля. Достаточно одной установки с четырьмя ракетами. Об этом заявили в Центральном телеграфном агентстве Кореи.

Там пояснили, что РСЗО 600 мм — это последняя модификация высокоточного наступательного оружия Вооружённых сил КНДР. Как говорится в публикации на сайте агентства, эти комплексы могут служить в том числе тактическим ядерным оружием.

"В декабре прошлого года Академия национальной обороны и Институт ядерного оружия выразили уверенность, что четыре ракеты могут превратить в пепел аэродром противника, парализовав его использование", — подчеркнули в агентстве.