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20 февраля, 03:51

Четырьмя снарядами: Северная Корея пригрозила "превратить в пепел" аэродромы противника

ЦТАК: Один северокорейский комплекс РСЗО способен превратить в пепел аэродром противника

<p>Комплекс РСЗО Северной Кореи. Фото © <a href="http://www.rodong.rep.kp/en/index.php?MTJAMjAyMi0wMS0yOC1OMDAzQDExQDBAbWlzc2lsZUAwQDEw==" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Нодон синмун"</a></p>

Комплекс РСЗО Северной Кореи. Фото © "Нодон синмун"

Каждый северокорейский комплекс ракетной системы залпового огня калибра 600 мм, который КНДР задействовала в сегодняшних учениях, может стереть в пепел аэродром неприятеля. Достаточно одной установки с четырьмя ракетами. Об этом заявили в Центральном телеграфном агентстве Кореи.

Там пояснили, что РСЗО 600 мм — это последняя модификация высокоточного наступательного оружия Вооружённых сил КНДР. Как говорится в публикации на сайте агентства, эти комплексы могут служить в том числе тактическим ядерным оружием.

"В декабре прошлого года Академия национальной обороны и Институт ядерного оружия выразили уверенность, что четыре ракеты могут превратить в пепел аэродром противника, парализовав его использование", — подчеркнули в агентстве.

В Японии обнародовали информацию о запущенных КНДР ракетах

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Напомним, сегодня Северная Корея запустила две ракеты в сторону Японского моря. Теперь в Пхеньяне пояснили, что это были именно снаряды такого компекса РСЗО. Токио решил из-за этого созвать экстренное заседание Совбеза ООН.

Анатолий Симоненко
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