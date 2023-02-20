Япония решила созвать экстренное заседание Совбеза ООН из-за ракетных пусков КНДР
Власти Японии решили запросить экстренное заседание Совета безопасности ООН из-за серии ракетных пусков из КНДР. Об этом сообщил премьер Фумио Кисида.
"Северная Корея запустила баллистические ракеты после того, как была запущена баллистическая ракета межконтинентального класса. Поэтому сейчас мы запрашиваем у Совета Безопасности ООН проведение экстренного заседания", — сказал глава правительства Японии журналистам, выйдя к ним в своей резиденции.
В свою очередь Южная Корея из-за последних ракетных пусков КНДР вводит санкции против четырех физических лиц и пяти организаций, якобы связанных с ракетной программой Пхеньяна. Среди физических лиц упоминается гражданин ЮАР Владлен Амченцев, а среди организаций две сингапурские.
Напомним, 18 февраля военные Южной Кореи сообщили о запуске ракеты со стороны КНДР. Снаряд был отправлен в сторону Японского моря. Японский Кабмин заявил КНДР решительный протест. Пхеньян же через день пояснил, что это был запуск баллистической ракеты "Хвасон-15". Сегодня изначально сообщалось о запуске одной ракеты, затем о трёх, но в итоге оказалось, что их было два. Применялась ракетная система залпового огня.
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