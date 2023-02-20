Япония решила созвать экстренное заседание Совбеза ООН из-за ракетных пусков КНДР

"Северная Корея запустила баллистические ракеты после того, как была запущена баллистическая ракета межконтинентального класса. Поэтому сейчас мы запрашиваем у Совета Безопасности ООН проведение экстренного заседания", — сказал глава правительства Японии журналистам, выйдя к ним в своей резиденции.