В Японии насчитали три запуска баллистических ракет из КНДР
КНДР сегодня провела три запуска, предположительно, баллистических ракет. Об этом сообщила Береговая охрана Японии. По данным ведомства, реактивные снаряды уже упали в море. Где именно, не уточняется.
По данным телеканала NHK, ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии. При канцелярии премьер-министра создан экстренный штаб, идет сбор информации
Напомним, 18 февраля военные Южной Кореи сообщили о запуске ракеты со стороны КНДР. Снаряд тоже был отправлен в сторону Японского моря. Японский Кабмин заявил КНДР решительный протест. Пхеньян же через день пояснил, что это был запуск баллистической ракеты "Хвасон-15", учения были внеплановыми. А сегодня изначально сообщалось о запуске одной ракеты.
"Нодон Синмун"