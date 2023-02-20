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19 февраля, 22:53

В Японии насчитали три запуска баллистических ракет из КНДР

КНДР сегодня провела три запуска, предположительно, баллистических ракет. Об этом сообщила Береговая охрана Японии. По данным ведомства, реактивные снаряды уже упали в море. Где именно, не уточняется.

По данным телеканала NHK, ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии. При канцелярии премьер-министра создан экстренный штаб, идет сбор информации

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Напомним, 18 февраля военные Южной Кореи сообщили о запуске ракеты со стороны КНДР. Снаряд тоже был отправлен в сторону Японского моря. Японский Кабмин заявил КНДР решительный протест. Пхеньян же через день пояснил, что это был запуск баллистической ракеты "Хвасон-15", учения были внеплановыми. А сегодня изначально сообщалось о запуске одной ракеты.

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"Нодон Синмун"

Андрей Григорьев
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