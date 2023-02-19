В Северной Корее пояснили, какую ракету запустили в сторону США
В КНДР заявили, что запустили межконтинентальную ракету "Хвасон-15"
Запуск ракеты "Хвасон". Фото "Нодон Синмун"
Северокорейские военные 18 февраля произвели запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15". Она преодолела 989 километров и поднялась на растоянии в 5768 километров. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.
Там рассказали, что учения не были запланированы. Приказ поступил утром 18 февраля. После запуска Центральная военная комиссия дала высокую оценку действиям военных.
"Центральная военная комиссия Трудовой партии Кореи отдала приказ всесторонне поддерживать повышенную боевую готовность всем ракетным частям, имеющим стратегические задачи, в рамках реагирования на военную обстановку, создавшуюся на Корейском полуострове", — говорится в сообщении.
Напомним, 18 февраля военные Южной Кореи сообщили о запуске ракеты со стороны КНДР. Снаряд был отправлен в сторону Японского моря, то есть по направлению Японии и США. Позже японский кабмин заявил КНДР решительный протест после испытания ракеты.