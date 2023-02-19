В Северной Корее пояснили, какую ракету запустили в сторону США

Северокорейские военные 18 февраля произвели запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15". Она преодолела 989 километров и поднялась на растоянии в 5768 километров. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

Там рассказали, что учения не были запланированы. Приказ поступил утром 18 февраля. После запуска Центральная военная комиссия дала высокую оценку действиям военных.