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19 февраля, 22:11

КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Северная Корея произвела очередной запуск ракеты — баллистический реактивный снаряд был направлен в сторону Японского моря. Об этом сообщает агентство Рёнхап.

По данным южнокорейских военных, ракета упала в море. Береговая охрана Японии меж тем предупредила о возможном запуске ещё двух северокорейских баллистических ракет.

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Напомним, 18 февраля военные Южной Кореи сообщили о запуске ракеты со стороны КНДР. Снаряд тоже был отправлен в сторону Японского моря, то есть по направлению к Японии и США. Японский Кабмин заявил КНДР решительный протест. Пхеньян же через день пояснил, что это был запуск баллистической ракеты "Хвасон-15", учения были внеплановыми.

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"Нодон синмун"

Андрей Григорьев
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