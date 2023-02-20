КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Северная Корея произвела очередной запуск ракеты — баллистический реактивный снаряд был направлен в сторону Японского моря. Об этом сообщает агентство Рёнхап.

По данным южнокорейских военных, ракета упала в море. Береговая охрана Японии меж тем предупредила о возможном запуске ещё двух северокорейских баллистических ракет.