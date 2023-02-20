КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
Северная Корея произвела очередной запуск ракеты — баллистический реактивный снаряд был направлен в сторону Японского моря. Об этом сообщает агентство Рёнхап.
По данным южнокорейских военных, ракета упала в море. Береговая охрана Японии меж тем предупредила о возможном запуске ещё двух северокорейских баллистических ракет.
Напомним, 18 февраля военные Южной Кореи сообщили о запуске ракеты со стороны КНДР. Снаряд тоже был отправлен в сторону Японского моря, то есть по направлению к Японии и США. Японский Кабмин заявил КНДР решительный протест. Пхеньян же через день пояснил, что это был запуск баллистической ракеты "Хвасон-15", учения были внеплановыми.
"Нодон синмун"