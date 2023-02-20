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19 февраля, 23:38

Сестра Ким Чен Ына пригрозила сделать из Тихого океана ракетный полигон

Сестра Ким Чен Ына пригрозила новыми пусками ракет над Тихим океаном

<p>Ким Ё Чжон. Фото © ТАСС / AP / Felipe Dana</p>

Ким Ё Чжон. Фото © ТАСС / AP / Felipe Dana

Сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон заявила, что в ответ на действия США Северная Корея активизировала пуски ракет в сторону Тихого океана, хотя прежде туда Пхеньян направлял снаряды редко.

В заявлении Ким Ё Чжон, которое распространило ЦТАК, говорится, что "в последнее время на Корейском полуострове активизируется движение стратегических ударных средств американских войск". Она подчеркнула, что Пхеньян "тщательно учитывает их влияние на безопасность" КНДР и будет принимать "соответствующие ответные меры".

Сестра лидера страны, занимающая пост заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи, добавила, что частота пусков ракет в сторону Тихого океана будет зависеть от действий американских войск.

Нужно отметить, что в последний раз КНДР запускала ракету в Тихий океан в октябре прошлого года. Тогда снаряд пролетел над Японией. А до этого подобный пуск был ещё в 2017 году.

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Напомним, 18 февраля военные Южной Кореи сообщили о запуске ракеты со стороны КНДР. Снаряд тоже был отправлен в сторону Японского моря. Японский Кабмин заявил КНДР решительный протест. Пхеньян же через день пояснил, что это был запуск баллистической ракеты "Хвасон-15", учения были внеплановыми. Сегодня изначально сообщалось о запуске одной ракеты, но в итоге оказалось, что их было два.

Андрей Григорьев
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