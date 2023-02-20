Сестра Ким Чен Ына пригрозила сделать из Тихого океана ракетный полигон

Сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон заявила, что в ответ на действия США Северная Корея активизировала пуски ракет в сторону Тихого океана, хотя прежде туда Пхеньян направлял снаряды редко.

В заявлении Ким Ё Чжон, которое распространило ЦТАК, говорится, что "в последнее время на Корейском полуострове активизируется движение стратегических ударных средств американских войск". Она подчеркнула, что Пхеньян "тщательно учитывает их влияние на безопасность" КНДР и будет принимать "соответствующие ответные меры".

Сестра лидера страны, занимающая пост заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи, добавила, что частота пусков ракет в сторону Тихого океана будет зависеть от действий американских войск.