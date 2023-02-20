В Японии обнародовали информацию о запущенных КНДР ракетах

Минобороны Японии уточнило, что КНДР произвела этой ночью два пуска ракет. Высота и дальность полёта первой из них составила 100 и 400 километров соответственно, второй — 50 и 350 километров. Об этом со ссылкой на ведомство сообщило агентство Киодо.