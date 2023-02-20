В Японии обнародовали информацию о запущенных КНДР ракетах
Минобороны Японии: КНДР произвела два пуска баллистических ракет
Минобороны Японии уточнило, что КНДР произвела этой ночью два пуска ракет. Высота и дальность полёта первой из них составила 100 и 400 километров соответственно, второй — 50 и 350 километров. Об этом со ссылкой на ведомство сообщило агентство Киодо.
Реактивные снаряды были запущены с западного побережья Северной Кореи в восточном направлении, сообщает агентство. Баллистические ракеты малой дальности стартовали из провинции Пхёнан-Намдо. Упали они за пределами исключительной экономической зоны Японии.
Меж тем сестра Ким Чен Ына пригрозила сделать из Тихого океана ракетный полигон. Ким Ё Чжон подчеркнула, что Пхеньян "тщательно учитывает влияние на безопасность" активизированного движения стратегических ударных средств американских войск".
Напомним, 18 февраля военные Южной Кореи сообщили о запуске ракеты со стороны КНДР. Снаряд тоже был отправлен в сторону Японского моря. Японский Кабмин заявил КНДР решительный протест. Пхеньян же через день пояснил, что это был запуск баллистической ракеты "Хвасон-15", учения были внеплановыми. Сегодня изначально сообщалось о запуске одной ракеты, затем о трёх, но в итоге оказалось, что их было два.