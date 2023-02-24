Северная Корея запустила крылатые ракеты "восьмёркой"

В КНДР провели учения с запуском стратегических крылатых ракет. Пуски были проведены на рассвете 23 февраля, сообщает ЦТАК.

"В учениях задействовано соответствующее огневое подразделение стратегической крылатой ракетной части восточного района Корейской Народной Армии, а другие подразделения без практической стрельбы провели подготовку к огневой службе на туннельных позициях", — говорится в сообщении северокорейского агентства.

По его данным, в сторону Корейского Восточного моря (Японского) были запущены четыре ракеты типа "Стрела-2" из провинции Северный Хамгён. Как говорится в публикации, учения подтвердили готовность стратегических крылатых ракетных частей,

Утверждается, что ракеты, пройдя по 8-образной траектории около 2000 километров, попали в мишень. Власти страны "выразили большое удовлетворение" итогом учений.