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23 февраля, 23:16

Северная Корея запустила крылатые ракеты "восьмёркой"

КНДР в рамках учений запустила крылатые ракеты

<p>Запуск крылатой ракеты "Стрела-2". Фото © <a href="https://www.kcna.kp/ru/media/photo/q/887fe54bfb602f24680914aaee7aa6c291a941bf27d1912ae6dd38f3f0ebf084.kcmsf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ЦТАК</a></p>

Запуск крылатой ракеты "Стрела-2". Фото © ЦТАК

В КНДР провели учения с запуском стратегических крылатых ракет. Пуски были проведены на рассвете 23 февраля, сообщает ЦТАК.

"В учениях задействовано соответствующее огневое подразделение стратегической крылатой ракетной части восточного района Корейской Народной Армии, а другие подразделения без практической стрельбы провели подготовку к огневой службе на туннельных позициях", — говорится в сообщении северокорейского агентства.

По его данным, в сторону Корейского Восточного моря (Японского) были запущены четыре ракеты типа "Стрела-2" из провинции Северный Хамгён. Как говорится в публикации, учения подтвердили готовность стратегических крылатых ракетных частей,

Утверждается, что ракеты, пройдя по 8-образной траектории около 2000 километров, попали в мишень. Власти страны "выразили большое удовлетворение" итогом учений.

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Напомним, ранее Северная Корея запустила две ракеты в сторону Японского моря. В Пхеньяне затем пояснили, что это были снаряды комплекса РСЗО. Токио решил из-за этого созвать экстренное заседание Совбеза ООН.

Андрей Григорьев
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