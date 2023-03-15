Власти КНДР прокомментировали запуск двух баллистических ракет

Власти КНДР обнародовали подробности запуска двух ракет, выполненного 14 марта. Южнокорейское агентство Рёнхап передаёт, что это были снаряды средней дальности класса "земля – земля".

"Северная Корея заявляет, что во вторник [14 марта] выпустила две баллистические ракеты класса "земля – земля" средней дальности", — говорится в сообщении.

Эти ракеты были запущены из района Чанён провинции Хванхэ-Намдо в КНДР в сторону Японского моря. Что примечательно, ранее из этого района пуски баллистических ракет не фиксировались.