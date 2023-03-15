Власти КНДР прокомментировали запуск двух баллистических ракет
КНДР заявила о запуске баллистических ракет "земля – земля"
Власти КНДР обнародовали подробности запуска двух ракет, выполненного 14 марта. Южнокорейское агентство Рёнхап передаёт, что это были снаряды средней дальности класса "земля – земля".
"Северная Корея заявляет, что во вторник [14 марта] выпустила две баллистические ракеты класса "земля – земля" средней дальности", — говорится в сообщении.
Эти ракеты были запущены из района Чанён провинции Хванхэ-Намдо в КНДР в сторону Японского моря. Что примечательно, ранее из этого района пуски баллистических ракет не фиксировались.
Как рассказывал Лайф, ранее Пхеньян пригрозил, что попытка США сбить межконтинентальную ракету Северной Кореи при её испытательном пуске в Тихий океан будет воспринята КНДР как объявление войны. Об этом заявила сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон.
"Нодон Синмун"