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16 марта, 04:58

Белый дом счёл запуск ракеты из КНДР "вопиющим нарушением" резолюций СБ ООН

В Белом доме осудили КНДР за новый запуск межконтинентальной баллистической ракеты. Штаты назвали это "вопиющим нарушением" резолюций Совета Безопасности ООН.

"США решительно осуждают испытания КНДР межконтинентальной баллистической ракеты. Этот пуск — вопиющее нарушение ряда резолюций Совета Безопасности ООН", — говорится в заявлении на сайте Белого дома.

Индо-Тихоокеанское командование ВС США отметило, что запуск никак не угрожал Соединённым Штатам или союзникам страны. В Белом доме пригрозили принять все необходимые меры для обеспечения безопасности Южной Кореи.

Власти КНДР прокомментировали запуск двух баллистических ракет

Власти КНДР прокомментировали запуск двух баллистических ракет

Напомним, что Северная Корея произвела новый запуск ракеты в направлении Японского моря. По имеющимся данным, речь идёт о баллистической ракете. Запуск произошёл в 1:10 по Москве и в 7:10 по местному времени из района аэропорта Сунан в Пхеньяне. Минобороны Японии сообщило, что ракета летела порядка 70 минут и упала в 200 км от острова Осима в Хоккайдо, за пределами японской исключительной экономической зоны.

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"Нодон Синмун"

Анатолий Симоненко
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