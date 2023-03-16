Белый дом счёл запуск ракеты из КНДР "вопиющим нарушением" резолюций СБ ООН

Индо-Тихоокеанское командование ВС США отметило, что запуск никак не угрожал Соединённым Штатам или союзникам страны. В Белом доме пригрозили принять все необходимые меры для обеспечения безопасности Южной Кореи.

Напомним, что Северная Корея произвела новый запуск ракеты в направлении Японского моря. По имеющимся данным, речь идёт о баллистической ракете. Запуск произошёл в 1:10 по Москве и в 7:10 по местному времени из района аэропорта Сунан в Пхеньяне. Минобороны Японии сообщило, что ракета летела порядка 70 минут и упала в 200 км от острова Осима в Хоккайдо, за пределами японской исключительной экономической зоны.