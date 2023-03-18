33 минуты до гибели: Представлен сценарий уничтожения США одной северокорейской ракетой
SCMP: Северокорейские ракеты могут поразить центральную часть США всего за 33 минуты
Ким Чен Ын и его дочь на испытательном полигоне. Обложка © Korean Central News Agency (KCNA)
Северокорейские межконтинентальные баллистические ракеты способны за короткий срок поразить центральную часть США, пишет South China Morning Post со ссылкой на проведённое Пекинским институтом разработки электронных систем моделирования.
Речь идёт о теоретическом полёте ракеты "Хвасон-15", запущенной из Сунчхона в направлении Колумбии, штат Миссури. Она состоит их двух ступеней, способна нести ядерную боевую часть и обладает радиусом действия в почти 13 тысяч километров. Для поражения цели ей понадобится всего 1997 секунд (33 минуты). По оценке учёных, одна ракета способна нести ядерное оружие с дальностью действия до 8000 миль.
"[Этого радиуса] достаточно, чтобы поразить всю территорию США", — заявил руководитель исследования Тан Юян.
Согласно выводам исследователей, американская система оповещения сработает через 20 секунд после запуска, а первые ракеты-перехватчики будут в небе уже через 11 минут. Однако спутниковая система слежения США имеет пробелы, из-за чего одна из ракет может проскользнуть, считают учёные.
Напомним, вчера, 17 марта, КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-17" (Hwasongpho-17) в направлении Жёлтого моря. Это стало ответом на предстоящие учения США и Южной Кореи. В КНДР оценили исследование, отметив, что "Хвасон-17" больше и совершеннее ракеты "Хвасон-15", которая использовалась в моделировании пекинских учёных.