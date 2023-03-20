КНДР сымитировала ядерный удар по "главному объекту врага"

КНДР в ходе учений 18–19 марта провела имитацию нанесения ядерного удара. Контролируемый взрыв испытательной боеголовки прошёл успешно, информирует ЦТАК.

"Были проведены учения по запуску, имитировавшему нанесение ядерного удара по главному объекту врагов. Ракета была оснащена испытательной боеголовкой, имитировавшей ядерную боеголовку. Тактическая баллистическая ракета точно взорвана на высоте 800 метров над предназначенной целью в Восточном море (Японское море. — Прим. Лайфа), установленной на расстоянии 800 километров от места старта", — отмечается в сообщении.

Как сообщает агентство, в ходе испытаний ещё раз была подтверждена надёжность работы устройств управления взрывом. Эффективность действий военных в реальных боевых условиях отметил и лидер КНДР Ким Чен Ын.

"[Учения стали] важным моментом в подготовке ядерных боевых сил к срочному и точному выполнению важной миссии по сдерживанию войны", — цитирует агентство слова Ким Чен Ына.