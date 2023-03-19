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19 марта, 04:32

Япония выразила протест КНДР из-за запуска баллистической ракеты

Замминистра обороны Ино: Япония выразила протест КНДР в связи с запуском ракеты

Правительство Японии выразило протест КНДР после запуска 19 марта баллистической ракеты. Об этом сообщил заместитель японского министра обороны Тосиро Ино.

"Подобные действия КНДР несут угрозу миру и безопасности Японии, а также всего международного сообщества. Они совершенно неприемлемы. В связи с этим мы выразили протест по линии посольства в Пекине", — пояснил заместитель японского министра обороны.

КНДР вновь запустила баллистическую ракету

КНДР вновь запустила баллистическую ракету

Ино также добавил, что ракета преодолела 800 километров, достигнув максимальной высоты до 50 километров и упав вне исключительной экономической зоны Японии. По словам замминистра обороны, вероятно, ракета обладала изменяемой траекторией полёта.

Ранее Лайф писал, что 16 марта КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-17" в направлении Жёлтого моря. Это стало ответом Пхеньяна на предстоящие учения США и Южной Кореи.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова
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