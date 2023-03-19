Япония выразила протест КНДР из-за запуска баллистической ракеты

Правительство Японии выразило протест КНДР после запуска 19 марта баллистической ракеты. Об этом сообщил заместитель японского министра обороны Тосиро Ино.

"Подобные действия КНДР несут угрозу миру и безопасности Японии, а также всего международного сообщества. Они совершенно неприемлемы. В связи с этим мы выразили протест по линии посольства в Пекине", — пояснил заместитель японского министра обороны.

Ино также добавил, что ракета преодолела 800 километров, достигнув максимальной высоты до 50 километров и упав вне исключительной экономической зоны Японии. По словам замминистра обороны, вероятно, ракета обладала изменяемой траекторией полёта.