КНДР испытала подводный ядерный дрон со "смертоносным потенциалом"
КНДР провела испытания способного нести ядерное оружие подводного беспилотника
Испытания подводного беспилотника в КНДР. Фото © "Нодон синмун"
Северная Корея провела новые испытания стратегического подводного вооружения Haeil 2, которое способно нести ядерное оружие. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.
По его данным, испытания были проведены с 4 по 7 апреля. Беспилотник ходил по эллиптическому и восьмиугольному маршруту. Устройство прошло тысячу километров за 71 час и шесть минут, затем был подорван макет ядерного заряда.
Как заявляет северокорейское агентство, испытания подтвердили надёжность системы и её "смертоносный потенциал".
Ранее Лайф писал, что КНДР в ходе учений 18–19 марта провела имитацию нанесения ядерного удара. Контролируемый взрыв испытательной боеголовки, как утверждалось, прошёл успешно. А в конце прошлого месяца в Северной Корее рассказывали об испытаниях того самого подводного "ядерного" беспилотника КНДР.