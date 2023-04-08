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7 апреля, 22:49

КНДР испытала подводный ядерный дрон со "смертоносным потенциалом"

КНДР провела испытания способного нести ядерное оружие подводного беспилотника

<p>Испытания подводного беспилотника в КНДР. Фото © "Нодон синмун"</p>

Испытания подводного беспилотника в КНДР. Фото © "Нодон синмун"

Северная Корея провела новые испытания стратегического подводного вооружения Haeil 2, которое способно нести ядерное оружие. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

По его данным, испытания были проведены с 4 по 7 апреля. Беспилотник ходил по эллиптическому и восьмиугольному маршруту. Устройство прошло тысячу километров за 71 час и шесть минут, затем был подорван макет ядерного заряда.

Как заявляет северокорейское агентство, испытания подтвердили надёжность системы и её "смертоносный потенциал".

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Ранее Лайф писал, что КНДР в ходе учений 18–19 марта провела имитацию нанесения ядерного удара. Контролируемый взрыв испытательной боеголовки, как утверждалось, прошёл успешно. А в конце прошлого месяца в Северной Корее рассказывали об испытаниях того самого подводного "ядерного" беспилотника КНДР.

Андрей Григорьев
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