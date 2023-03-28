Ким Чен Ын приказал в геометрической прогрессии увеличить запасы ядерного оружия
ЦТАК: Ким Чен Ын приказал нарастить производство материалов для ядерного оружия в КНДР
Ким Чен Ын и военные КНДР. Обложка © ЦТАК
Лидер КНДР Ким Чен Ын приказал нарастить производство ядерного оружия, чтобы увеличить его запас "в геометрической прогрессии". Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) Северной Кореи.
"Для полного выполнения плана ЦК по увеличению количества ядерного оружия необходимо на перспективу расширить производство оружейных ядерных материалов и дать толчок к продолжению производства мощного ядерного оружия в геометрической прогрессии", — говорится в сообщении.
Вместе с тем Ким Чен Ын отметил, что Пхеньян стремится к миру и стабильности в регионе, а ядерное оружие не направлено против других стран. "Врагом" КНДР, по словам политика, является сама война и ядерная катастрофа.
Также северокорейский лидер, проинспектировавший работы по установке ядерных боеголовок на баллистические ракеты, призвал продолжать укреплять ядерные силы для защиты суверенитета.
За последние недели КНДР провела целый ряд запусков ракет. Также Пхеньян испытал подводный беспилотник, вызывающий "радиоактивное цунами", и сымитировал ядерный удар по "главному объекту врага".