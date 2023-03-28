Ким Чен Ын приказал в геометрической прогрессии увеличить запасы ядерного оружия

Лидер КНДР Ким Чен Ын приказал нарастить производство ядерного оружия, чтобы увеличить его запас "в геометрической прогрессии". Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) Северной Кореи.

"Для полного выполнения плана ЦК по увеличению количества ядерного оружия необходимо на перспективу расширить производство оружейных ядерных материалов и дать толчок к продолжению производства мощного ядерного оружия в геометрической прогрессии", — говорится в сообщении.

Вместе с тем Ким Чен Ын отметил, что Пхеньян стремится к миру и стабильности в регионе, а ядерное оружие не направлено против других стран. "Врагом" КНДР, по словам политика, является сама война и ядерная катастрофа.