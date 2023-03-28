Северная Корея сымитировала ядерный взрыв в атмосфере
Испытание ракет в КНДР. Фото © "Нодон Синмун"
КНДР 27 марта провела учения, сымитировав при помощи тактических ракет ядерный взрыв в атмосфере. Также Северная Корея 25–27 марта вновь испытала подводный аппарат, способный нести ядерное оружие. Об этом сообщает ЦТАК.
По информации Центрального телеграфного агентства Кореи, имитация ядерного взрыва была осуществлена на высоте 500 метров.
Ранее Лайф писал, что КНДР в ходе учений 18–19 марта провела имитацию нанесения ядерного удара. Контролируемый взрыв испытательной боеголовки прошёл успешно.