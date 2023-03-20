Северокорейцы массово пошли в армию из-за "растущего гнева"

В Северной Корее ежедневно растёт число желающих поступить на службу или вернуться в вооружённые силы. На 19 марта таких добровольцев было уже 1,4 миллиона человек. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Там уточняют, что причиной всплеска энтузиазма граждан стали "гнев и враждебность" к США и Югу (Южной Корее).

1,4 миллиона человек подали заявления на поступление на службу в Корейскую народную армию. Фото © ЦТАК

Как пишет агентство, побуждает жителей КНДР вступить в ряды добровольцев гнев, охвативший их по отношению к "американским империалистам и их южнокорейским марионеткам-предателям". Именно их, как утверждается, жители Северной Кореи считают провокаторами, подстрекающими к ядерной войне и "безрассудным действиям". Как полагают в Пхеньяне, молодёжь показала своей горячей любовью к Родине высокие моральные принципы и готовность выступить в защиту Отечества и революции.

Для сбора заявок были организованы массовые собрания по всей стране. Как указывается в статье, желающие вступить в армию хотят одного — победы "в битве с США и Югом", то есть с теми, кто разжигает огонь войны на их "священной земле".