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20 марта, 03:46

Северокорейцы массово пошли в армию из-за "растущего гнева"

В КНДР до 1,4 млн человек выросло число готовых пойти в армию для противостояния США

В Северной Корее ежедневно растёт число желающих поступить на службу или вернуться в вооружённые силы. На 19 марта таких добровольцев было уже 1,4 миллиона человек. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Там уточняют, что причиной всплеска энтузиазма граждан стали "гнев и враждебность" к США и Югу (Южной Корее).

1,4 миллиона человек подали заявления на поступление на службу в Корейскую народную армию. Фото © ЦТАК

1,4 миллиона человек подали заявления на поступление на службу в Корейскую народную армию. Фото © ЦТАК

Как пишет агентство, побуждает жителей КНДР вступить в ряды добровольцев гнев, охвативший их по отношению к "американским империалистам и их южнокорейским марионеткам-предателям". Именно их, как утверждается, жители Северной Кореи считают провокаторами, подстрекающими к ядерной войне и "безрассудным действиям". Как полагают в Пхеньяне, молодёжь показала своей горячей любовью к Родине высокие моральные принципы и готовность выступить в защиту Отечества и революции.

Для сбора заявок были организованы массовые собрания по всей стране. Как указывается в статье, желающие вступить в армию хотят одного — победы "в битве с США и Югом", то есть с теми, кто разжигает огонь войны на их "священной земле".

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Как писал Лайф, ранее КНДР сымитировала ядерный удар по "главному объекту врага". Контролируемый взрыв испытательной боеголовки прошёл успешно, заявили в руководстве страны.

Обложка ©

ЦТАК

Арина Родионова
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