КНДР запустила ракету в сторону Японского моря
Береговая охрана Японии: КНДР запустила ракету
Северная Корея провела очередные испытания ракеты, предположительно, баллистической. Об этом сообщила Береговая охрана Японии.
Реактивный снаряд уже упал. Экипажи находящихся в том районе рыболовецких судов предупреждены о необходимости соблюдать бдительность и не приближаться к обломкам ракеты.
Ранее Лайф писал, что КНДР в ходе учений 18–19 марта провела имитацию нанесения ядерного удара. Контролируемый взрыв боеголовки прошёл успешно.
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"Нодон Синмун"