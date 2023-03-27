"Это рынок, детка!": Что в ЦУМе на самом деле выдают за люкс
Регион

Уведомления отключены

26 марта, 22:56

КНДР запустила ракету в сторону Японского моря

Береговая охрана Японии: КНДР запустила ракету

Северная Корея провела очередные испытания ракеты, предположительно, баллистической. Об этом сообщила Береговая охрана Японии.

Реактивный снаряд уже упал. Экипажи находящихся в том районе рыболовецких судов предупреждены о необходимости соблюдать бдительность и не приближаться к обломкам ракеты.

КНДР испытала подводный беспилотник, вызывающий "радиоактивное цунами"

КНДР испытала подводный беспилотник, вызывающий "радиоактивное цунами"

Ранее Лайф писал, что КНДР в ходе учений 18–19 марта провела имитацию нанесения ядерного удара. Контролируемый взрыв боеголовки прошёл успешно.

Обложка ©

"Нодон Синмун"

Андрей Григорьев
  • Новости
  • КНДР
  • Япония
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров