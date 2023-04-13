Японцев призвали прятаться в убежища из-за северокорейской ракеты
На Хоккайдо объявили эвакуацию в убежища из-за запуска ракеты КНДР
На японском острове Хоккайдо объявили массовую эвакуацию жителей в убежища из-за северокорейской ракеты. У местных властей есть опасения, что она может упасть в районе острова.
Правительство Японии обратилось к жителям Хоккайдо через систему оповещения J-Alert. Оно призвало граждан срочно прятаться в зданиях, желательно прочных, а также в подземных станциях метро или специальных бомбоубежищах.
Меж тем премьер Японии Фумио Кисида распорядился обеспечить безопасность судов и самолётов в районе предполагаемого падения северокорейской ракеты.
Как сообщал Лайф, КНДР запустила, предположительно, баллистическую ракету уже в 12-й раз в этом году. Как обычно, реактивный снаряд был направлен в сторону Японского моря.
"Нодон Синмун"