Японцев призвали прятаться в убежища из-за северокорейской ракеты

На японском острове Хоккайдо объявили массовую эвакуацию жителей в убежища из-за северокорейской ракеты. У местных властей есть опасения, что она может упасть в районе острова.

Правительство Японии обратилось к жителям Хоккайдо через систему оповещения J-Alert. Оно призвало граждан срочно прятаться в зданиях, желательно прочных, а также в подземных станциях метро или специальных бомбоубежищах.

Меж тем премьер Японии Фумио Кисида распорядился обеспечить безопасность судов и самолётов в районе предполагаемого падения северокорейской ракеты.