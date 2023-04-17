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Опубликовано 17 апреля 2023, 06:27

В Швеции стартуют самые масштабные за четверть века военные учения

В Швеции 17 апреля начинаются масштабные учения "Аврора-23", в которых примут участие 14 стран и 26 тысяч человек личного состава. Эти манёвры станут крупнейшими за последние 25 лет.

Сборы пройдут с 17 апреля по 11 мая на Балтийском море вблизи острова Готланд. В них будут задействованы армия, флот, ВВС Швеции и подразделения ополчения, а также военные США, Великобритании, Финляндии, Польши, Норвегии, Эстонии, Латвии, Литвы, Украины, Дании, Австрии, Германии и Франции.

Как отметили в Министерстве обороны страны, учения призваны усилить собранный потенциал для противодействия вооружённому нападению на Швецию.

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Ранее Лайф сообщал, что Сербия проведёт совместные учения с НАТО "Платиновый волк". Мероприятия запланированы на 16–30 июня, а часть манёвров будет проходить непосредственно на сербской территории.

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forsvarsmakten.se

Ольга Платонова
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