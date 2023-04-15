В Турции назвали главное условие для вступления Швеции в НАТО
Турция одобрит заявку Швеции в НАТО только после выполнения требования Анкары
Швеция сможет вступить в НАТО только в случае выполнения основного требования Турции. Об этом заявил официальный представитель президента страны Ибрагим Калын, подчеркнув, что речь идёт о совместной борьбе с терроризмом.
"Наше основное требование — борьба с терроризмом. Когда Швеция выполнит его, она станет членом НАТО", — заявил представитель Реджепа Тайипа Эрдогана в эфире телеканала TV100.
По его словам, Анкара придерживается объективных критериев. Также Калын отметил, что партнёры Турции по Североатлантическому альянсу должны быть солидарны с ней во всём, что касается борьбы с терроризмом. Представитель Эрдогана указал, что НАТО — это не культурный союз и не турагентство. Первоочередной задачей военно-политического блока является обеспечение безопасности стран-участниц, заключил Калын.
Швеция подала заявку на вступление в НАТО в мае прошлого года, однако Турция продолжает блокировать её из-за невыполнения условий меморандума о борьбе с терроризмом. Главным образом он касается противодействия Рабочей партии Курдистана, которая объявлена Анкарой террористической. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу ранее сообщил, что страна может одобрить заявку Швеции до июльского саммита альянса, но это зависит и от Стокгольма.
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