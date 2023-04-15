В Турции назвали главное условие для вступления Швеции в НАТО

Швеция сможет вступить в НАТО только в случае выполнения основного требования Турции. Об этом заявил официальный представитель президента страны Ибрагим Калын, подчеркнув, что речь идёт о совместной борьбе с терроризмом.

"Наше основное требование — борьба с терроризмом. Когда Швеция выполнит его, она станет членом НАТО", — заявил представитель Реджепа Тайипа Эрдогана в эфире телеканала TV100.

По его словам, Анкара придерживается объективных критериев. Также Калын отметил, что партнёры Турции по Североатлантическому альянсу должны быть солидарны с ней во всём, что касается борьбы с терроризмом. Представитель Эрдогана указал, что НАТО — это не культурный союз и не турагентство. Первоочередной задачей военно-политического блока является обеспечение безопасности стран-участниц, заключил Калын.