МИД Швеции обиделся на российского посла из-за статьи о шаге в натовскую пропасть

Министерство иностранных дел Швеции намерено вызвать российского посла Виктора Татаринцева из-за публикации его статьи "Шведский шаг в пропасть" о присоединении королевства к НАТО. Об этом пишет France-Presse.

"МИД вызовет российского посла, чтобы чётко осудить эту прозрачную попытку воздействия", — цитирует агентство главу ведомства Тобиаса Билльстрёма.

В резонансной статье Татаринцева утверждается, что альянс начал обрабатывать Швецию ещё задолго до спецоперации на Украине. При этом НАТО не является оборонительным союзом, активно расширяясь на восток и осуществив свыше 200 военных интервенций после Второй мировой войны, говорится в тексте. В статье отмечается, что после присоединения Швеции и Финляндии к блоку протяжённость российско-натовских границ станет в два раза больше.

"Если кому-то до сих пор кажется, что это каким-то образом улучшит защищённость Европы, будьте уверены, новые члены враждебного блока станут легитимной целью для ответных мер со стороны России, в том числе военного характера", — резюмирует Татаринцев.