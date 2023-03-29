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Регион
Опубликовано 29 марта 2023, 14:09

МИД Швеции обиделся на российского посла из-за статьи о шаге в натовскую пропасть

МИД Швеции вызовет посла РФ Татаринцева из-за статьи о вступлении королевства в НАТО

Министерство иностранных дел Швеции намерено вызвать российского посла Виктора Татаринцева из-за публикации его статьи "Шведский шаг в пропасть" о присоединении королевства к НАТО. Об этом пишет France-Presse.

"МИД вызовет российского посла, чтобы чётко осудить эту прозрачную попытку воздействия", цитирует агентство главу ведомства Тобиаса Билльстрёма.

В резонансной статье Татаринцева утверждается, что альянс начал обрабатывать Швецию ещё задолго до спецоперации на Украине. При этом НАТО не является оборонительным союзом, активно расширяясь на восток и осуществив свыше 200 военных интервенций после Второй мировой войны, говорится в тексте. В статье отмечается, что после присоединения Швеции и Финляндии к блоку протяжённость российско-натовских границ станет в два раза больше.

"Если кому-то до сих пор кажется, что это каким-то образом улучшит защищённость Европы, будьте уверены, новые члены враждебного блока станут легитимной целью для ответных мер со стороны России, в том числе военного характера", резюмирует Татаринцев.

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Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия и Швеция должны стать членами Североатлантического альянса к середине лета текущего года. Шведский парламент поддержал решение присоединиться к НАТО. За вступление в блок проголосовали 269 депутатов, против — 37.

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Татьяна Миссуми
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