МИД увидел угрозу для Дальнего Востока в обострении на Корейском полуострове

Неконтролируемое обострение ситуации на Корейском полуострове может обернуться проблемами для нашего Дальнего Востока. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Григорий Машков в статье для журнала "Международная жизнь".

"На Корейском полуострове тлеет многолетний очаг напряжённости. В последнее время ситуация обостряется на фоне жёсткого санкционного давления западных стран, а также постоянных провокаций со стороны Японии и Южной Кореи в отношении КНДР", — говорится в публикации.

Пхеньян в ответ наращивает свой ракетно-ядерный потенциал: проводятся постоянные испытания и показательные запуски ракет. Если эскалация в регионе продолжится и выйдет из-под контроля, то "под угрозой могут оказаться территории нашего Дальнего Востока", подчеркнул дипломат.