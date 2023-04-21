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21 апреля, 16:19

МИД увидел угрозу для Дальнего Востока в обострении на Корейском полуострове

Посол РФ Машков: Эскалация на Корейском полуострове угрожает Дальнему Востоку

Неконтролируемое обострение ситуации на Корейском полуострове может обернуться проблемами для нашего Дальнего Востока. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Григорий Машков в статье для журнала "Международная жизнь".

"На Корейском полуострове тлеет многолетний очаг напряжённости. В последнее время ситуация обостряется на фоне жёсткого санкционного давления западных стран, а также постоянных провокаций со стороны Японии и Южной Кореи в отношении КНДР", — говорится в публикации.

Пхеньян в ответ наращивает свой ракетно-ядерный потенциал: проводятся постоянные испытания и показательные запуски ракет. Если эскалация в регионе продолжится и выйдет из-под контроля, то "под угрозой могут оказаться территории нашего Дальнего Востока", подчеркнул дипломат.

КНДР пригрозила США и Южной Корее ядерной атакой в ответ на военные провокации

КНДР пригрозила США и Южной Корее ядерной атакой в ответ на военные провокации

Ранее сообщалось, что Южная Корея, США и Япония проводят трёхсторонние учения по противоракетной обороне в Японском море. Они назвали это ответом на запуск ракеты со стороны КНДР.

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LIFE / Владимир Суворов

Татьяна Миссуми
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