КНДР пригрозила США и Южной Корее ядерной атакой в ответ на военные провокации
ЦТАК: США и Южной Корее надо помнить, что КНДР обладает ядерными ударными возможностями
Соединённым Штатам и Южной Корее нужно помнить, что КНДР обладает возможностью ядерной атаки. Об этом говорится в заявлении Центрального телеграфного агентства Северной Кореи (ЦТАК).
"США и их сателлитам нужно помнить, что государство, с которым они имеют дело, обладает реальными ядерными ударными возможностями, а наш народ и армия не знают пустых слов", — говорится в сообщении.
В нём также указано, что если силы сдерживания войны не повлияют на США и Южную Корею, которые "беснуются, не ведая страха перед ядерным оружием", то совершенно очевидно, "каким будет применение наших ядерных сил". Согласно заявлению, КНДР намерена реагировать соответствующе на "прямые военные провокации" этих стран, поэтому им нужно задуматься о последствиях своих действий, если они хотят избежать страшной трагедии. Вместе с тем власти Северной Кореи осудили военные учения США и Южной Кореи, состоявшиеся в марте, а также те, которые планируется провести с Японией.
Ранее в Японском море, где запланированы учения с авианосцем США, обнаружили китайские корабли. Они прошли через Цусимский пролив. Кроме того, сообщалось, что совместные учения США, Японии и Южной Кореи будут проводиться на фоне активизации ракетных пусков КНДР.
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