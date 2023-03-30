В Японском море, где запланированы учения с авианосцем США, обнаружили китайские корабли

Япония обнаружила китайские корабли в Японском море, где у страны запланированы учения с США и Южной Кореей при участии американского авианосца "Нимиц". Об этом сообщил Объединённый комитет начальников штабов Сил самообороны Японии.

По его данным, два китайских ракетных эсминца и один корабль обеспечения прошли через Цусимский пролив из Восточно-Китайского в Японское море. Военные вели наблюдение за "гостями" с применением ракетного катера, минного тральщика и двух патрульных самолётов P-1.

Как уточняет агентство Yonhap, совместные учения США, Японии и Южной Кореи планируется провести на следующей неделе на фоне активизации ракетных пусков КНДР.