В Японском море, где запланированы учения с авианосцем США, обнаружили китайские корабли
Япония обнаружила китайские корабли в Японском море, где у страны запланированы учения с США и Южной Кореей при участии американского авианосца "Нимиц". Об этом сообщил Объединённый комитет начальников штабов Сил самообороны Японии.
По его данным, два китайских ракетных эсминца и один корабль обеспечения прошли через Цусимский пролив из Восточно-Китайского в Японское море. Военные вели наблюдение за "гостями" с применением ракетного катера, минного тральщика и двух патрульных самолётов P-1.
Как уточняет агентство Yonhap, совместные учения США, Японии и Южной Кореи планируется провести на следующей неделе на фоне активизации ракетных пусков КНДР.
Ранее Лайф уже писал, что американский авианосец 28 марта прибыл в южнокорейский порт Пусан вместе с 11-й авианосной ударной группой ВМС США. Кроме того, 27-го числа прошли учения в водах к югу от острова Чеджудо.
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