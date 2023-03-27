США решили отправить к берегам Кореи авианосец

В южнокорейский порт Пусан на оперативную базу 28 марта прибудет 11-я авианосная ударная группа ВМС США во главе с авианосцем типа "Нимиц". А сегодня состоятся совместные учения американцев с ВМС Республики Корея в водах к югу от острова Чеджудо. Об этом сообщило Минобороны Южной Кореи.

По версии ведомства, американские корабли США прибудут в страну в целях сотрудничества и поддержания совместной обороноспособности. В этом году два государства отмечают 70-летие союза.

"Планируется, что 27 марта 11-я авианосная ударная группа проведёт совместные учения по сопровождению авианосца, противовоздушной обороне и другие военно-морские манёвры в рамках учений Warrior Shield вместе с кораблями наших военно-морских сил "Король Седжон Великий" и "Чхве Ён" в открытом море к югу от острова Чеджудо", — сообщает южнокорейское оборонное ведомство.