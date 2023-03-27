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27 марта, 02:50

США решили отправить к берегам Кореи авианосец

Американский авианосец прибудет в Республику Корея 28 марта

<p>Авианосец типа "Нимиц". Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%86%D1%8B_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0_%C2%AB%D0%9D%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%86%C2%BB#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:USS_Nimitz_in_Victoria_Canada_036.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Авианосец типа "Нимиц". Фото © Wikipedia

В южнокорейский порт Пусан на оперативную базу 28 марта прибудет 11-я авианосная ударная группа ВМС США во главе с авианосцем типа "Нимиц". А сегодня состоятся совместные учения американцев с ВМС Республики Корея в водах к югу от острова Чеджудо. Об этом сообщило Минобороны Южной Кореи.

По версии ведомства, американские корабли США прибудут в страну в целях сотрудничества и поддержания совместной обороноспособности. В этом году два государства отмечают 70-летие союза.

"Планируется, что 27 марта 11-я авианосная ударная группа проведёт совместные учения по сопровождению авианосца, противовоздушной обороне и другие военно-морские манёвры в рамках учений Warrior Shield вместе с кораблями наших военно-морских сил "Король Седжон Великий" и "Чхве Ён" в открытом море к югу от острова Чеджудо", — сообщает южнокорейское оборонное ведомство.

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Ранее Лайф писал, что 17 марта КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-17" в направлении Жёлтого моря. Это стало ответом на предстоящие учения США и Южной Кореи.

Арина Родионова
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