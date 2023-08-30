Российский самолёт уничтожил четыре катера с украинским десантом в Чёрном море

Самолёт морской авиации Черноморского флота уничтожил четыре военных катера с десантом украинских войск. В Министерстве обороны РФ сообщили, что они были ликвидированы в акватории Чёрного моря.

"30 августа около 00:00 мск самолётом морской авиации Черноморского флота в акватории Чёрного моря уничтожено четыре быстроходных военных катера с десантными группами военнослужащих украинских сил специальных операций общей численностью до 50 человек", — сказано в сообщении.