Российский самолёт уничтожил четыре катера с украинским десантом в Чёрном море
Минобороны: Самолёт РФ уничтожил в Чёрном море четыре катера ВСУ с десантом
Самолёт морской авиации Черноморского флота уничтожил четыре военных катера с десантом украинских войск. В Министерстве обороны РФ сообщили, что они были ликвидированы в акватории Чёрного моря.
"30 августа около 00:00 мск самолётом морской авиации Черноморского флота в акватории Чёрного моря уничтожено четыре быстроходных военных катера с десантными группами военнослужащих украинских сил специальных операций общей численностью до 50 человек", — сказано в сообщении.
Ранее Лайф также писал, что сегодня силы противовоздушной обороны сбили украинские дроны, которыми Киев попытался атаковать территорию России. В Министерстве обороны РФ сообщили, что объекты были перехвачены над Брянской и Орловской областями.
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