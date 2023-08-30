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29 августа, 23:11

Российский самолёт уничтожил четыре катера с украинским десантом в Чёрном море

Минобороны: Самолёт РФ уничтожил в Чёрном море четыре катера ВСУ с десантом

Самолёт морской авиации Черноморского флота уничтожил четыре военных катера с десантом украинских войск. В Министерстве обороны РФ сообщили, что они были ликвидированы в акватории Чёрного моря.

"30 августа около 00:00 мск самолётом морской авиации Черноморского флота в акватории Чёрного моря уничтожено четыре быстроходных военных катера с десантными группами военнослужащих украинских сил специальных операций общей численностью до 50 человек", — сказано в сообщении.

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Ранее Лайф также писал, что сегодня силы противовоздушной обороны сбили украинские дроны, которыми Киев попытался атаковать территорию России. В Министерстве обороны РФ сообщили, что объекты были перехвачены над Брянской и Орловской областями.

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Getty Images / By sirene68

Оксана Попова
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