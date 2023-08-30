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29 августа, 23:00

В Минобороны сообщили о сбитых беспилотниках над Брянской и Орловской областями

МО РФ: Силы ПВО сбили три дрона ВСУ над Брянской областью и один — над Орловской

Силы противовоздушной обороны сбили украинские дроны, которыми Киев попытался атаковать территорию России. В Министерстве обороны РФ сообщили, что объекты были перехвачены над Брянской и Орловской областями.

"Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата сбиты над территорией Брянской области и ещё один БПЛА — над территорией Орловской области", — рассказали в оборонном ведомстве.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз уточнил, что в результате происшествия никто не пострадал.

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Ранее Лайф рассказывал, что ночью на Псковский аэропорт была совершена атака беспилотников. Как сообщил губернатор региона Михаил Ведерников, её отразили военные Министерства обороны РФ.

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Getty Images / By YlinPhoto

Оксана Попова
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