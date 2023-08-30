В Минобороны сообщили о сбитых беспилотниках над Брянской и Орловской областями

Силы противовоздушной обороны сбили украинские дроны, которыми Киев попытался атаковать территорию России. В Министерстве обороны РФ сообщили, что объекты были перехвачены над Брянской и Орловской областями.

"Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата сбиты над территорией Брянской области и ещё один БПЛА — над территорией Орловской области", — рассказали в оборонном ведомстве.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз уточнил, что в результате происшествия никто не пострадал.