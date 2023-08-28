ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 28 августа 2023, 10:12
3453

Российская ПВО сбила за сутки 27 украинских дронов и три "умные" бомбы

Минобороны: Средства ПВО уничтожили 27 БПЛА ВСУ и перехватили три авиабомбы JDAM

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки уничтожили 27 беспилотников ВСУ, а также перехватили три управляемые авиабомбы JDAM американского производства и один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны перехвачены три управляемые авиабомбы JDAM, а также один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS", — сказал Конашенков на брифинге.

Представитель оборонного ведомства добавил, что уничтожено 27 украинских дронов в районе населённых пунктов Дружелюбовка, Воскресенка (Херсонская область), Лисичанск (ЛНР), Мирное, Пологи (Запорожская область), Парасковиевка, Новоандреевка, Лидиевка и Соледар (ДНР).

Появилось видео, как российский "Аллигатор" метким ударом разнёс бронетехнику ВСУ
Появилось видео, как российский "Аллигатор" метким ударом разнёс бронетехнику ВСУ

Ранее Минобороны сообщило, что российский флот нанёс высокоточный удар по складу авиавооружения ВСУ. Объект был поражён, подчеркнул генерал-лейтенант Конашенков.

BannerImage

Vk / Минобороны России

Никита Никонов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • ВС РФ
  • Игорь Конашенков
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar