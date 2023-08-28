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28 августа, 10:12

Российская ПВО сбила за сутки 27 украинских дронов и три "умные" бомбы

Минобороны: Средства ПВО уничтожили 27 БПЛА ВСУ и перехватили три авиабомбы JDAM

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки уничтожили 27 беспилотников ВСУ, а также перехватили три управляемые авиабомбы JDAM американского производства и один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны перехвачены три управляемые авиабомбы JDAM, а также один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS", — сказал Конашенков на брифинге.

Представитель оборонного ведомства добавил, что уничтожено 27 украинских дронов в районе населённых пунктов Дружелюбовка, Воскресенка (Херсонская область), Лисичанск (ЛНР), Мирное, Пологи (Запорожская область), Парасковиевка, Новоандреевка, Лидиевка и Соледар (ДНР).

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Ранее Минобороны сообщило, что российский флот нанёс высокоточный удар по складу авиавооружения ВСУ. Объект был поражён, подчеркнул генерал-лейтенант Конашенков.

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Vk / Минобороны России

Никита Никонов
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