Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения украинской бронетехники на Южно-Донецком направлении. Кадры появились в телеграм-канале российского военного ведомства.

Экипаж Ка-52 уничтожил боевые бронированные машины ВСУ на Южно-Донецком направлении. Видео © T.me / mod_russia

В МО РФ уточнили, что экипажи вертолётов Ка-52 "Аллигатор" ударом управляемых ракет уничтожили боевые бронированные машины ВСУ.

"Давай, родимая... Есть, отход!", — сказал военный за кадром.