Появилось видео, как российский "Аллигатор" метким ударом разнёс бронетехнику ВСУ
Минобороны РФ показало видео уничтожения бронетехники ВСУ вертолётом Ка-52
Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения украинской бронетехники на Южно-Донецком направлении. Кадры появились в телеграм-канале российского военного ведомства.
Экипаж Ка-52 уничтожил боевые бронированные машины ВСУ на Южно-Донецком направлении. Видео © T.me / mod_russia
В МО РФ уточнили, что экипажи вертолётов Ка-52 "Аллигатор" ударом управляемых ракет уничтожили боевые бронированные машины ВСУ.
"Давай, родимая... Есть, отход!", — сказал военный за кадром.
Ранее Лайф публиковал видео удара по украинскому танку с помощью FPV-дрона. Российский беспилотник успешно поразил боевую машину ВСУ на Запорожском направлении.
ТАСС / Минобороны РФ