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Опубликовано 28 августа 2023, 09:07
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Появилось видео, как российский "Аллигатор" метким ударом разнёс бронетехнику ВСУ

Минобороны РФ показало видео уничтожения бронетехники ВСУ вертолётом Ка-52

Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения украинской бронетехники на Южно-Донецком направлении. Кадры появились в телеграм-канале российского военного ведомства.

Экипаж Ка-52 уничтожил боевые бронированные машины ВСУ на Южно-Донецком направлении. Видео © T.me / mod_russia

В МО РФ уточнили, что экипажи вертолётов Ка-52 "Аллигатор" ударом управляемых ракет уничтожили боевые бронированные машины ВСУ.

"Давай, родимая... Есть, отход!", — сказал военный за кадром.

Российский дрон, "танцуя", ушёл от обстрела и поразил блиндаж ВСУ
Российский дрон, "танцуя", ушёл от обстрела и поразил блиндаж ВСУ

Ранее Лайф публиковал видео удара по украинскому танку с помощью FPV-дрона. Российский беспилотник успешно поразил боевую машину ВСУ на Запорожском направлении.

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ТАСС / Минобороны РФ

Иван Косицын
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