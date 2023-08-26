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Регион
Опубликовано 26 августа 2023, 09:16
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Российский дрон, "танцуя", ушёл от обстрела и поразил блиндаж ВСУ

Минобороны РФ показало видео боя российского FPV-беспилотника и солдата ВСУ

Российский ударный FPV-дрон, ловко маневрируя и уходя от вражеского огня, точным попаданием уничтожил позицию ВСУ. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на Минобороны РФ.

Минобороны РФ показало видео боя российского FPV-беспилотника и солдата ВСУ. Видео © t.me / rian_ru

На кадрах — украинские окопы, блиндаж и несколько военнослужащих ВСУ. Съёмку ведёт российский дрон-разведчик. Украинские солдаты прячутся, но один из них начинает вести огонь по приближающемуся дрону, однако тот уворачивается и уходит от обстрела, после чего прицельно влетает в траншею противника.

"Российские военнослужащие – операторы FPV-дронов точным ударом уничтожили опорный пункт и военнослужащих ВСУ", — отметили в Минобороны.

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Ранее было опубликовано видео удара по танку ВСУ с помощью FPV-дрона. Российский беспилотник успешно поразил боевую машину противника на Запорожском направлении.

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ТАСС / Екатерина Адамова

Татьяна Миссуми
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