Российский дрон, "танцуя", ушёл от обстрела и поразил блиндаж ВСУ
Минобороны РФ показало видео боя российского FPV-беспилотника и солдата ВСУ
Российский ударный FPV-дрон, ловко маневрируя и уходя от вражеского огня, точным попаданием уничтожил позицию ВСУ. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на Минобороны РФ.
Минобороны РФ показало видео боя российского FPV-беспилотника и солдата ВСУ. Видео © t.me / rian_ru
На кадрах — украинские окопы, блиндаж и несколько военнослужащих ВСУ. Съёмку ведёт российский дрон-разведчик. Украинские солдаты прячутся, но один из них начинает вести огонь по приближающемуся дрону, однако тот уворачивается и уходит от обстрела, после чего прицельно влетает в траншею противника.
"Российские военнослужащие – операторы FPV-дронов точным ударом уничтожили опорный пункт и военнослужащих ВСУ", — отметили в Минобороны.
Ранее было опубликовано видео удара по танку ВСУ с помощью FPV-дрона. Российский беспилотник успешно поразил боевую машину противника на Запорожском направлении.
ТАСС / Екатерина Адамова