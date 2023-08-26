Российский дрон, "танцуя", ушёл от обстрела и поразил блиндаж ВСУ

Российский ударный FPV-дрон, ловко маневрируя и уходя от вражеского огня, точным попаданием уничтожил позицию ВСУ. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на Минобороны РФ.

На кадрах — украинские окопы, блиндаж и несколько военнослужащих ВСУ. Съёмку ведёт российский дрон-разведчик. Украинские солдаты прячутся, но один из них начинает вести огонь по приближающемуся дрону, однако тот уворачивается и уходит от обстрела, после чего прицельно влетает в траншею противника.