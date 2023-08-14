Казаки эскадрильи "Ладога" казачьей бригады "Дон" Добровольческого штурмового корпуса спасли группу российских разведчиков из-под огня ВСУ в районе Антоновского моста. Бой, во многом приоткрывающий завесу над оружием и тактикой будущего, сняли на видео с коптера, его публикует телеграм-канал "Первый казачий".

Казаки напустили эскадрилью дронов на позиции ВСУ и вырвали российскую разведгруппу из окружения. Видео © Телеграм / "Первый казачий"

Там рассказали, что российская разведгруппа вышла в рейд, но украинские военные засекли её и загнали миномётным огнём в один из полуразрушенных домов. Над зданием дежурили разведывательно-ударные дроны ВСУ. При этом противник не только корректировал огонь миномётов, но и забрасывал россиян гранатами, меняясь по мере выработки батарей. Вычислить миномётные позиции нацистов не удавалось, и положение разведчиков стало критическим. Среди бойцов были раненые, из-за чего группа не могла рывком выйти из зоны обстрела.

"Но русские своих не бросают! На помощь заблокированной разведгруппе пришли казаки эскадрильи "Ладога". Они оперативно подготовили и выпустили шесть FPV-дронов "Упырь", половину из которых снарядили осколочно-фугасными зарядами, половину — термобарическими. Беспилотная эскадрилья прошла над заблокированной группой и начала выслеживание вражеских миномётчиков", — отмечается в телеграм-канале.

В итоге первая позиция ВСУ была обнаружена и уничтожена одним из "Упырей". Ещё один дрон разнёс наблюдательный пункт операторов украинских БПЛА. ВСУ были вынуждены прекратить обстрел группы, и разведчики вырвались из окружения без потерь. А казаки продолжили охоту, выявив и уничтожив склад с украинскими беспилотниками, а также пикап противника.