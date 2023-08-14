Российский лётчик за десять минут уничтожил пять единиц техники ВСУ
Вертолёт Ка-52 "Аллигатор" во время боевой работы в зоне специальной военной операции. Обложка © ТАСС / Александр Река
Командир российского вертолётного звена с позывным Самара за 10 минут уничтожил пять единиц западной бронетехники ВСУ в зоне спецоперации, в том числе немецкий танк Leopard и две БМП Bradley. О подвиге, который случился несколько дней назад на Ореховском фронте, сам военный рассказал РИА "Новости".
По словам бойца, его звено заканчивало дежурство, когда разведка доложила о скоплении техники ВСУ в районе Орехова. Была поставлена задача остановить противника. Тогда лётчики вылетели по маршруту, а получив координаты движения колонн, начали работать по целям. В ударной группе Самары — три вертолёта: Ка-52 — "основной ударный кулак армейской авиации", его прикрывали Ми-28 и поисково-спасательный борт Ми-8.
"В одном полёте было из шести ракет за десять минут выпущено пять, уничтожен был один танк Leopard, две БМП Bradley, две боевые бронемашины противника — MaxxPro и турецкая Kirpi", — сообщил лётчик.
По его словам, всего же в тот день было уничтожено несколько десятков танков, БМП, бронемашин противника "за считаные часы".
А ранее весь мир своим героизмом поразил экипаж танка "Алёша". Напомним, в Сети появилось видео, где один российский танк в зоне СВО уничтожил целую колонну ВСУ, в составе которой было восемь единиц бронированной техники. Боевые действия происходили в июне на Запорожском направлении. Бойцы уже представлены к званию "Герой России".