Российский лётчик за десять минут уничтожил пять единиц техники ВСУ

Командир российского вертолётного звена с позывным Самара за 10 минут уничтожил пять единиц западной бронетехники ВСУ в зоне спецоперации, в том числе немецкий танк Leopard и две БМП Bradley. О подвиге, который случился несколько дней назад на Ореховском фронте, сам военный рассказал РИА "Новости".

По словам бойца, его звено заканчивало дежурство, когда разведка доложила о скоплении техники ВСУ в районе Орехова. Была поставлена задача остановить противника. Тогда лётчики вылетели по маршруту, а получив координаты движения колонн, начали работать по целям. В ударной группе Самары — три вертолёта: Ка-52 — "основной ударный кулак армейской авиации", его прикрывали Ми-28 и поисково-спасательный борт Ми-8.

"В одном полёте было из шести ракет за десять минут выпущено пять, уничтожен был один танк Leopard, две БМП Bradley, две боевые бронемашины противника — MaxxPro и турецкая Kirpi", — сообщил лётчик.