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16 августа, 08:41

Опубликовано видео удара по танку ВСУ с помощью FPV-дрона

Российские войска поразили танк Вооружённых сил Украины на Запорожском направлении с помощью дрона-камикадзе. Видео с фронта опубликовал телеканал "Звезда".

ВС РФ ударили по танку ВСУ с помощью FPV-дрона. Видео © Telegram / Zvezdanews

На этих кадрах с различных ракурсов виден удар по танку украинских войск. Цель показывают как с дальнего, так и с близкого расстояния, на видео демонстрируется прилёт дрона от "первого лица" и момент взрыва, снятый сверху.

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Ранее Лайф рассказывал о том, что российские войска впервые за время СВО смогли подбить две изготовленные в Словакии самоходные колёсные гаубицы Zuzana-2.

Обложка ©

Telegram / Zvezdanews

Илья Суриков
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