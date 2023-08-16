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Регион
Опубликовано 16 августа 2023, 08:41
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Опубликовано видео удара по танку ВСУ с помощью FPV-дрона

Российские войска поразили танк Вооружённых сил Украины на Запорожском направлении с помощью дрона-камикадзе. Видео с фронта опубликовал телеканал "Звезда".

ВС РФ ударили по танку ВСУ с помощью FPV-дрона. Видео © Telegram / Zvezdanews

На этих кадрах с различных ракурсов виден удар по танку украинских войск. Цель показывают как с дальнего, так и с близкого расстояния, на видео демонстрируется прилёт дрона от "первого лица" и момент взрыва, снятый сверху.

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Telegram / Zvezdanews

Илья Суриков
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