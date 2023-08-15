Российская армия впервые за СВО уничтожила две словацкие САУ Zuzana-2

Впервые за время СВО российским военным удалось подбить две изготовленные в Словакии самоходных колесных гаубицы Zuzana-2 на Купянском направлении. Помимо них, ВСУ потеряли до сотни человек личного состава, а также понесли существенные потери в военной технике. Об этом сообщило Минобороны России в официальной сводке о ходе СВО.

"Потери ВСУ составили до 100 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, артиллерийская система М777 производства США, самоходные артиллерийские установки: Krab польского производства и "Гвоздика", две самоходных гаубицы на колёсном шасси Zuzana-2 словацкого производства", — уточняется в сводке.

Список потерь ВСУ в артиллерийской технике также пополнился пушкой-гаубицей Д-20. Кроме того, российским военнослужащим удалось уничтожить радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 американского производства.