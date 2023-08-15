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Опубликовано 15 августа 2023, 12:54
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Российская армия впервые за СВО уничтожила две словацкие САУ Zuzana-2

МО РФ: Российская армия уничтожила две гаубицы Zuzana-2 на Купянском направлении

Впервые за время СВО российским военным удалось подбить две изготовленные в Словакии самоходных колесных гаубицы Zuzana-2 на Купянском направлении. Помимо них, ВСУ потеряли до сотни человек личного состава, а также понесли существенные потери в военной технике. Об этом сообщило Минобороны России в официальной сводке о ходе СВО.

"Потери ВСУ составили до 100 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, артиллерийская система М777 производства США, самоходные артиллерийские установки: Krab польского производства и "Гвоздика", две самоходных гаубицы на колёсном шасси Zuzana-2 словацкого производства", уточняется в сводке.

Список потерь ВСУ в артиллерийской технике также пополнился пушкой-гаубицей Д-20. Кроме того, российским военнослужащим удалось уничтожить радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 американского производства.

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Ранее сегодня в Министерстве обороны сообщили о том, что минувшей ночью ВС России нанесли удар высокоточным оружием по ключевым объектам военно-промышленного комплекса Украины. По словам официального представителя ведомства, целям был нанесён существенный урон.

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Wikipedia / Boevaya mashina

Юрий Лысенко
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