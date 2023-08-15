Минобороны: Артиллеристы ЦВО применяют тактику "огневого прочёсывания"

На Краснолиманском направлении расчёты реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" Центрального военного округа применяют тактику "огневого прочёсывания". Об этом информирует Министерство обороны РФ.

Получив координаты целей, артиллеристы прибыли в нужный район, развернули технику из походного положения в боевое и произвели серию выстрелов осколочно-фугасными реактивными снарядами на дистанции более десяти километров. Корректирование огня и контроль поражения целей осуществлялись благодаря беспилотной авиации.

Ведомство отмечает, что слаженная работа расчётов РСЗО "Град" позволяет оперативно открывать огонь по выявленным местам скопления личного состава и техники противника, а также поддерживать действия штурмовых групп.