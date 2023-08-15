Российский танк выдержал прямое попадание из гранатомёта NLAW и подрыв на мине

В бою на Авдеевском направлении российский танк, сопровождавший штурмовую колонну, выдержал прямое попадание из гранатомёта NLAW и подрыв на противотанковой мине, при этом удерживал занятую позицию и вёл прицельный огонь по противнику. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказал офицер группировки войск "Юг".

По его словам, один из танков штурмовой группы выполнял обманный манёвр, а второй шёл в голове колонны, прикрывая пару БМП. Приблизившись к позициям украинцев, танк прикрытия начал огневое подавление их укрепрайона, в то время как десант высаживался из БМП в лесопосадку. В ходе боя по танку прилетело прямое попадание из гранатомёта, но машина продолжила маневрировать и вести прицельный огонь по противнику.

Позже, прикрывая товарищей, экипаж подбитого танка, которым командовал офицер с позывным Белорус, нарвался на минное заграждение противника, но даже тогда продолжал вести огонь по врагу, насколько позволяли возможности машины.

"Бойцы покинули машину, только когда она уже была совершенно обездвижена и, что особенно важно, когда прикрываемая ими колонна полностью вышла из зоны огневого поражения противника", — сказал офицер, подчеркнув, что танкисты проявили высокий профессионализм и истинный боевой дух.

Артиллерия по завершении боя нанесла массированный удар по позициям противника, с которых был поражён российский танк. Корректировка и контроль осуществлялись с помощью разведывательного БПЛА.