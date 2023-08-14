Раскрыта тревожная для ВСУ проблема купленных у Бельгии Leopard 1

50 танков Leopard 1A5BE, купленных немецким оборонным концерном Rheinmetall у Бельгии для поставок на Украину, имеют проблемы с системой управления огнём (СУО), пишет обозреватель Forbes Дэвид Экс. Он отметил, что СУО SABCA является отличительной чертой данной модификации, однако за немногим лучшую точность конструкторы отдали дополнительные расходы и "плату за уникальность".

Так, эти системы нуждаются в особом уходе и техническом обслуживании, к тому же их "наперечёт". По словам Экса, уже есть признаки того, что SABCA на приобретённых машинах "находится в плохом состоянии". Обозреватель считает, что Германия планирует отправить Украине только 30 из 50 танков потому, что остальные пойдут под "каннибализацию" — разборку ради запчастей, в том числе для СУО. Впрочем, указал он, данная система — не самая большая проблема этих "Леопардов".

"Гораздо более серьёзная загвоздка — это тонкая стальная броня. С максимальной толщиной всего 70 миллиметров она не может обеспечить надёжной защиты ни от чего мощнее крупнокалиберного пулемёта русских", — добавил Экс.