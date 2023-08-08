Германия купила списанные Бельгией танки по цене металлолома для передачи ВСУ

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall выкупил 50 танков Leopard 1 у бельгийской фирмы OIP Land Systems. В Дюссельдорфе технику планируют модернизировать, после чего большую её часть отправят на Украину. Об этом, сославшись на источники, сообщила газета Handelsblatt.

Из 50 танков порядка 30 транспортируют на Украину. Сперва концерн планировал закупить технику у швейцарской оборонной компании Ruag, чтобы затем передать её Киеву. Однако Швейцария отказалась экспортировать боевые машины, сославшись на закон о нейтралитете, так что Rheinmetall пришлось искать другого поставщика.

Бельгийская радиостанция Business AM, тоже со ссылкой на источники, заявила, что Украине достанутся 50 Леопардов 1, которые были списаны из рядов армии Бельгии, после чего их по дешёвке выкупила "неназванная третья страна". По информации радиостанции, танки хранились на складе OIP Land Systems в Турнэ, где им провели первичное техобслуживание, после чего продали. По сведениям журналистов, танки купили по 15 тысяч евро за штуку, что сопоставимо с ценой металлолома.

Rheinmetall, похоже, серьёзно обогатится на украинском конфликте и вполне может рассчитывать на рост оборота, выраженный в двухзначных величинах. Die Welt пишет, что компания ещё в 2022 году увеличила долю заказов на 18% в сравнении с 2021-м. А в июне этого года директор концерна Армин Паппергер в эфире телеканала ZDF рассказал, что надеется в этом году получить заказы на 15–20 миллиардов евро.