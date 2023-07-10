Немецкий концерн откроет на Украине завод, который будет выпускать танки Panther

Крупнейший в Германии оборонный концерн Rheinmetall в течение ближайших трёх месяцев откроет на Украине завод по производству танков и другой техники. Предполагается, что Rheinmetall будет производить вооружение совместно с "Укроборонпромом". Об этом сообщает CNN со ссылкой на интервью главы компании Армина Паппергера.