Немецкий концерн откроет на Украине завод, который будет выпускать танки Panther
CNN: Rheinmetall в течение трёх месяцев откроет завод на Украине
Крупнейший в Германии оборонный концерн Rheinmetall в течение ближайших трёх месяцев откроет на Украине завод по производству танков и другой техники. Предполагается, что Rheinmetall будет производить вооружение совместно с "Укроборонпромом". Об этом сообщает CNN со ссылкой на интервью главы компании Армина Паппергера.
Паппергер добавил, что компания будет также обучать украинских военных техобслуживанию танков, произведённых на новом заводе.
А ранее глава Rheinmetall Армин Паппергер признал потери немецкой бронетехники, поставленной Киеву для контрнаступления. Напомним, что в начале июля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ВС России уничтожили практически все поставленные Украине Польшей и Португалией танки Leopard. Речь идёт о 16 машинах.
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