Названы сроки начала производства Турцией беспилотников Bayraktar на Украине
Yeni Akit: Турция начнёт производить БПЛА Bayraktar на Украине в 2025 году
Турецкая компания Baykar намерена начать производство боевых беспилотников Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci на Украине в 2025 году. Об этом сообщил её гендиректор Халук Байрактар.
"Строительные работы на местном дочернем предприятии Baykar [на Украине], ООО "Авиа венчурс", идут в соответствии с планом, а открытие намечено на 2025 год", — приводит слова бизнесмена Yeni Akit.
По словам Байрактара, основная часть подготовительных работ на предприятии уже проводится. Предполагается, что завод на Украине электрифицируют в июле 2023 года.
Напомним, компания Baykar начала строительство завода на Украине в августе 2022 года. Организация планирует выпускать не только Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci, но также создать новую модель сверхзвукового беспилотника Bayraktar Kizilelma. Ранее в Совфеде усомнились, что Россия даст построить Украине завод по выпуску Bayraktar.
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