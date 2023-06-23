Названы сроки начала производства Турцией беспилотников Bayraktar на Украине

Турецкая компания Baykar намерена начать производство боевых беспилотников Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci на Украине в 2025 году. Об этом сообщил её гендиректор Халук Байрактар.

"Строительные работы на местном дочернем предприятии Baykar [на Украине], ООО "Авиа венчурс", идут в соответствии с планом, а открытие намечено на 2025 год", — приводит слова бизнесмена Yeni Akit.

По словам Байрактара, основная часть подготовительных работ на предприятии уже проводится. Предполагается, что завод на Украине электрифицируют в июле 2023 года.